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Лаціо – Динамо: прогнози букмекерів на матч Ліги Європи

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Лаціо – Динамо: прогноз букмекерів на матч Лігі Європи 2017/18
Лаціо – Динамо: прогноз букмекерів на матч Лігі Європи 2017/18 / Колаж 24 Канал

Київське "Динамо" у гостях зустрічатиметься з італійським "Лаціо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться у четвер, 8 березня, у Римі на "Стадіо Олімпіко", початок – о 20:05 за київським часом. Букмекери уже почали писати свої свої прогнози щодо звітного протистояння.

За даними компанії "Марафон", фаворитом пари "Лаціо" — "Динамо" є італійська команда. На їхню перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,44, натомість на звитягу "Динамо" можна поставити з показником 8,3. Мало вірять букмекери і у нічию – коефіцієнт 5,0.

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Щодо рахунку, то найімовірнішими, на думку фахівців можуть стати 1:0 (7,8), 2:0 (6,9), 2:1 (8,1), 3:0 (9,3) на користь "Лаціо" або нічия 1:1 (8,2), на решту ж результатів ставки приймаються з надзвичайно високими коефіцієнтами.

На переконання спеціалістів "Марафону", в 1/4 фіналу Ліги Європи з цієї пари також пройде римський клуб – 1,27, а на вихід "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом 4,05.

Компанія "Фаворит-спорт" також ставить на "Лаціо" як і у прийдешньому матчі, так і загалом у двоматчевому протистоянні.

Так, на вікторію римлян у грі 8 березня можна поставити із коефіцієнтом 1,38, нічия тут оцінюється у 4,9, а тріумф киян — у 8,20. Щодо проходу до наступного раунду ЛЄ, то на "Лаціо" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,24, а на "Динамо" — 4,05.

Також букмекери вважають, що гра, імовірно, завершиться із рахунком 2,0 на користь римлян. Саме на такий результат приймаються ставки із найнижчим коефіцієнтом — 6,4.

Фаворитом майбутнього протистояння бачать "Лаціо" і спеціалісти з компанії "Парі-матч" . На їхню перемогу у домашній для них грі можна поставити із коефіцієнтом 1,41. Звитягу "Динамо" ж тут оцінюють у 8,40, а нічию – у 4,8.

Як переконують букмекери, до наступного раунду пройде "Лаціо" - 1,27. На те, що саме "Динамо" гратиме у чвертьфіналі, можна поставити із коефіцієнтом 3,77.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу київське "Динамо" зуміло пройти грецький АЕК.

Теги: Новини України Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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