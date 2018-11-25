У неділю, 25 листопада, "Лаціо" на власному полі прийматиме "Мілан" в рамках Серії А. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Обидві команди знаходяться вгорі турнірної таблиці, проте боротьбу ведуть лише за 4-е місце. На даний момент, перевага "біло-блакитних" над "Міланом" становить лише 1 очко. Відставання від лідера турнірної таблиці "Ювентуса" вельми велике - 15 очок у "Лаціо" і, відповідно 16 у "Мілана".

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Експерти з PariMatch оцінили перемогу "Лаціо" коефіцієнтом 1,76. На перемогу "Мілану" вони приймають з коефіцієнтом 5,00. Нічия – 3,75.

У "Фаворит спорт" на те, що переможуть господарі поля, стоїть коефіцієнт 1,74. На "Мілан" аналогічний коефіцієнт – 5,00. Нічийний результат отримав коефіцієнт 3,85.

Marathon bet виставив найвищий коефіцієнт на перемогу "Лаціо" – 1,78. У той час як на перемогу "Мілану" – 4,95. Нічия у матчі – 3,82.

Нагадаємо, матч "Лаціо" – "Мілан" відбудеться у неділю, 25 листопада. Початок зустрічі о 19:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

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