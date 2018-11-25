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      "Лаціо" врятувалося від поразки у матчі з "Міланом" на останніх хвилині зустрічі: відео голів

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      Лаціо – Мілан відео голів
      Лаціо – Мілан відео голів / twitter S.S.Lazio

      Головним матчем 13-го туру чемпіонату Італії стала зустріч "Лаціо" та "Мілану" у Римі у неділю, 25 листопада. Обидві команди до матчу посідали четверте та п’яте місце відповідно, а різниця між ними складала лише одне очко.

      Лаціо – Мілан 1:1
      Голи: Корреа, 90+4 – Кессі, 78

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      За перший тайм обидві команди обмінялися небезпечними моментами – спочатку Чалханоглу влучив у штангу, а у відповідь гравець римської команди Іммобіле забив. Однак гол не зарахували через офсайд.

      Голи у матчі було забито наприкінці зустрічі. На 78-ій хвилині Кессі завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчику. Незначний рикошет, і м’яч влетів у сітку воріт повз Стракошу.

      Врятувався "Лаціо" коли вже йшла четверта з п’яти доданих хвилин. Навала господарів поля призвела до того, що м’яч відскочив до Корреа, який пробив потужно низом. Доннарума запізнився зі стрибком, і м’яч залетів за лінію воріт.

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      Завдяки нічийному результаті "Лаціо" зумів втриматися на четвертій сходинці. "Мілан" і надалі п’ятий. Різниця між командами залишилася у те ж одне очко.

       

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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