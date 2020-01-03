Латвія готова допомогти Білорусі з пошуком альтернативи російській нафті

Підприємства Латвії готові допомогти Білорусі з пошуками альтернативних шляхів постачання нафти після того, як свої поставки припинила Росія. Зокрема, вони можуть надавати послуги з перевантаження, збереження та транспортування нафти.

Про таку готовність латвійських підприємств заявила представниця відділу комунікації Міністерства транспорту держави Івета Канцена, повідомляє видання "ТАСС".

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Як тільки така необхідність з'явиться, латвійські підприємства готові надати необхідні послуги з перевантаження, зберігання і транспортування як в портах, так і залізницею,

– запевнила Канцена.

Вона також зазначила, що Білорусія та Латвія вже раніше обговорювали можливість співпраці у сфері постачання нафти.

Нафтовий спір Білорусі і Росії: коротко

Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.

Раніше Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел.

Булоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку, а імовірними шляхами постачання були країни Прибалтики або Україна. З початку 2020 року Росія припинила поставки нафти у Білорусь.