Латвія визнала депортацію кримських татар геноцидом

Сейм Латвії ухвалив заяву з нагоди 75-річчя депортації кримських татар. У ній зазначено, що радянська влада здійснила геноцид стосовно кримськотатарського народу.

В ухваленому документі йдеться, що цілий ряд історичних джерел вказують на цілеспрямований геноцид радянської влади проти багатьох народів і етнічних груп, що жили в СРСР, повідомляє прес-служба парламенту Латвії.

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У документі згадується і про геноцид проти кримських татар, аби "знищити їхню культуру, соціальний спадок, історичну приналежність народу до території Кримського півострова, та щоб вижити їх з батьківщини".

День пам'яті жертв депортації кримських татар 1944 року відзначається 18 травня.

Сейм у заяві також нагадує, що РФ п'ять років тому незаконно анексувала Крим. Латвійські парламентарі засуджують тривалу політику утисків та насильства з боку Росії щодо кримських татар.

Ті кримські татари, хто відмовляється прийняти російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, стикаються з дискримінацією. Їм заборонено допуск до освіти, медичних послуг, заборонено використовувати рідну мову, підтримувати традиції і культуру,

– йдеться у документі.

Голова комісії Сейму з зовнішніх справ Ріхардс Колс наголосив, що кримські татари вже вдруге за 75 років насильно пригнічуються і переслідуються. "Історія може повторитися", – додав він.

Заява закликає міжнародне співтовариство та інституції відзначити депортацію кримських татар 75 років тому і стежити за сьогоднішніми подіями в анексованому Криму.

Що відомо про депортацію кримських татар? Насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини, здійснене упродовж 18-21 травня 1944 року. Це один із злочинів радянського тоталітарного режиму. Етнічну чистку здійснено відомством держбезпеки СРСР та таємною поліцією за наказом Йосипа Сталіна і постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944. Усього, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу – від північного Передуралля до республік Середньої Азії було депортовано 191 044 кримських татар. Згідно з Національним рухом кримських татар – більш ніж 400 тисяч людей (89,2 % жінки, діти та похилі люди).