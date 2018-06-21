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Латвія заборонила викладати російською у приватних вишах

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Відповідний закон Сейм Латвії ухвалив 21 червня
Відповідний закон Сейм Латвії ухвалив 21 червня / www.cityriga.lv/

21 червня Сейм Латвії ухвалив закон, згідно з яким у коледжах та приватних вищих навчальних закладах країни забороняється викладати предмети російською мовою.

Про це інформує Delfi.

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Зазначається, що Міністерство освіти і науки Латвії пропонує дозволити вишам і коледжам, які реалізовують програми навчання мовою, що не відповідає умовам закону про виші, продовжити їх реалізацію до закінчення терміну акредитації цих програм. Однак, після 1 січня 2019 року студентів більше не прийматимуть на такі програми.

Як вказано у латвійському законі про освіту, іноземною мовою дозволяється здійснювати навчання лише за програмами, де це необхідно для досягнення цілей навчання (мовні і культурні програми).

Ці зміни, що регулюють вживання мов у приватних вишах, слідують з недавно затверджених поправок до закону про освіту. Вони, своєю чергою, передбачають поступовий перехід на навчання тільки державною мовою в середній школі.

До сих пір закон про виші регулював використання мов тільки в державних внз, але через те, що вища освіта є делегованою державою функцією, такі ж зміни необхідні і в приватних вищих навчальних закладах.

Окрім цього, відомо, що навчання у внз як і раніше можна буде вести однією із мов ЄС.

У державних вишах Латвії навчання мовами ЄС можливе лише в окремих випадках – для іноземних студентів і за програмами, передбаченими договорами про міжнародне співробітництво. При цьому іноземні студенти обов'язково вивчають латиську мову, якщо навчання триває довше шести місяців.

Додамо, що приблизно третина студентів приватних внз навчалися в минулому році російською мовою.

Теги: Новини політики Новини Росії Освіта Латвія
Джерело: 24 Канал
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