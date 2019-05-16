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      Латвійський інвестор звернувся до посла Латвії через незаконні дії митниці, СБУ та ГПУ

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      Латвійський інвестор звернувся до посла Латвії через незаконні дії митниці, СБУ та ГПУ

      Від дій посадових осіб Сумської митниці з блокування автомобілів та митного оформлення вантажів ряду підприємств, що імпортують тканини, постраждала латвійська компанія.

      Про це заявив заступник директора OOO "LBTEX" (Рига, Латвія) Валерій Єрьомін в листі Надзвичайному і Повноважному Послу Латвійської Республіки в Україні Юрісу Пойкансу.

      "Ми змушені звернутися до Вас за допомогою для припинення незаконних дій співробітниками Генеральної прокуратури України та оперативними співробітниками ГУ БКОЗ СБ України, зокрема слідчим Генеральної прокуратури України Терещенко С.Н. і прокурором Генеральної прокуратури України Даничем Є.А., співробітником СБУ Нестренко Б.В.", стверджує в листі Єрьомін.

      За даними підприємця, між ТОВ "LBTEX" (Латвія, Рига) і ТОВ "ВУЛТЕКС-С" (Суми, Україна) укладено зовнішньоекономічний контракт. І саме на митному посту "Центральний" в Сумах повинні проводитися митні формальності для завершення митного оформлення товарів. Право власності на товар переходить від продавця до покупця з моменту митного оформлення товару в Україні.

      За словами Єрьоміна, 14 травня 2019 року на митному терміналі почали відбуватися незаконні слідчі дії, зокрема, вилучення товарів, які належать ТОВ "LBTEX".

      "Нашим представником в місті Суми подано відповідну заяву про злочин, скоєний вищезазначеними службовими особами, яку зареєстровано в Сумському міському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області. Попередні збитки, завдані незаконними діями співробітників правоохоронних органів становить 4,362 млн грн", додав Єрьомін.

      У компанії вважають, що чиновники силових структур перевищують свої службові повноваження та безпідставно вилучають товар, призначений для ТОВ "ВУЛТЕКС-С", який належить ТОВ "LBTEX".

      "Просимо дипломатичного втручання в явно незаконні дії співробітників Генеральної прокуратури України та ГУ БКОЗ СБ України, зокрема слідчого Терещенко С.Н., прокурора Данич Є.А., оперативного співробітника СБУ Нестренко Б.В., які своїми діями завдають нашому підприємству збиток і роблять економічно невигідним подальшу співпрацю з підприємствами України", наголошується в листі.

      Нагадаємо, раніше ряд компаній, які імпортують тканини, в тому числі для потреб армії, звернулися до новообраного президента Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася з блокуванням імпорту товарів на Сумській митниці.

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      Теги: СБУ ГПУ Новини політики
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