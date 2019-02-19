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      Лауреати Шевченківської премії-2019: повний список

      427 Читать новость на русском
      Шевченківська премія 2019
      Шевченківська премія 2019 / tsn.ua

      Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Результати голосування комітету невдовзі передадуть на затвердження президентові Петру Порошенку.

      Про кандидатів на своїй сторінці у Facebook написав член комітету Ростислав Семків.

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      У номінації "Література, публіцистика, журналістика" перемогу здобули письменники та громадські діячі Богдан Горинь та Оксана Забужко.

      Богдан Горинь письменник Шеевченківська пермія
      Богдан Горинь

      Оксана Забужко письменники Шевченківська пермія
      Оксана Забужко

      У номінації "Музичне мистецтво" відзначили Володимира Шейка – українського диригента, засновника симфонічного оркестру "Україна". У серпні 2005 очолив Заслужений академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України. 

      шевченківська пермія диригент
      Володимир Шейко

      У номінації "Візуальне мистецтво" відзначили Василя Чебаника  каліграфа, художника-графіка, який створив оригінальні композиції написів, у яких шрифт окрім інформаційної функції виконує й естетично-образну.

      Василь Чебаник Шевченківська премія
      Василь Чебаник

      У номінації "Кіномистецтво" відзначили Романа Бондарчука – українського режисера, сценариста та монтажера фільмів. Серед його робіт – "Українські шерифи", "Кафе "Вояж","Євромайдан. Чорновий монтаж" та "Вулкан".

      Роман Бондарчук Шевченківська премія
      Роман Бондарчук

      У номінації "Театральне мистецтво" відзначили Ростислава Держипільського – українського театрального режисера й актора. Він також є директором та художнім керівником Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка.

      Ростислав Держипільський Шевченківська пермія
      Ростислав Держипільський

      Премію вручатимуть, за традицією, на початку березня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Мистецтво Новини культури Нагороди Література Музика Кіно
      Джерело: 24 канал
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