Лауреати Шевченківської премії-2019: повний список

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів. Результати голосування комітету невдовзі передадуть на затвердження президентові Петру Порошенку.

Про кандидатів на своїй сторінці у Facebook написав член комітету Ростислав Семків.

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У номінації "Література, публіцистика, журналістика" перемогу здобули письменники та громадські діячі Богдан Горинь та Оксана Забужко.



Богдан Горинь



Оксана Забужко

У номінації "Музичне мистецтво" відзначили Володимира Шейка – українського диригента, засновника симфонічного оркестру "Україна". У серпні 2005 очолив Заслужений академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України.



Володимир Шейко

У номінації "Візуальне мистецтво" відзначили Василя Чебаника – каліграфа, художника-графіка, який створив оригінальні композиції написів, у яких шрифт окрім інформаційної функції виконує й естетично-образну.



Василь Чебаник

У номінації "Кіномистецтво" відзначили Романа Бондарчука – українського режисера, сценариста та монтажера фільмів. Серед його робіт – "Українські шерифи", "Кафе "Вояж","Євромайдан. Чорновий монтаж" та "Вулкан".



Роман Бондарчук

У номінації "Театральне мистецтво" відзначили Ростислава Держипільського – українського театрального режисера й актора. Він також є директором та художнім керівником Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка.



Ростислав Держипільський

Премію вручатимуть, за традицією, на початку березня.