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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Лава накрила села, спалюючи будинки та людей: у Гватемалі кількість жертв зросла до 62 осіб

337 Читать новость на русском
Люди у Гватемалі
Люди у Гватемалі / 24 Канал

Кількість загиблих через виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб.

Про це повідомляє BBC.

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Виверження вулкану Фуеро – найбільше за останнє століття у Гватемалі. Вулканічна лава витікла зі свого русла та направилась до села, знищуючи будинки та спалюючи людей на своєму шляху.

За інформацією агенства по стихійним лихам Гватемали, ще десятки людей зникли безвісти. Президент Джиммі Моралес оголосив триденний національний траур.

Нагадаємо, вулкан Фуего є одним із найактивніших у Центральній Америці. Це вже його друге виверження за цей рік.

Теги: Стихійні лиха виверження вулкану
Джерело: 24 Канал
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