Лава накрила села, спалюючи будинки та людей: у Гватемалі кількість жертв зросла до 62 осіб

Кількість загиблих через виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також: В Індії піщані бурі забрали життя десятків людей

Виверження вулкану Фуеро – найбільше за останнє століття у Гватемалі. Вулканічна лава витікла зі свого русла та направилась до села, знищуючи будинки та спалюючи людей на своєму шляху.

За інформацією агенства по стихійним лихам Гватемали, ще десятки людей зникли безвісти. Президент Джиммі Моралес оголосив триденний національний траур.

Нагадаємо, вулкан Фуего є одним із найактивніших у Центральній Америці. Це вже його друге виверження за цей рік.