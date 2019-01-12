Лави "Шахтаря" може поповнити досвідчений нападник

Лави донецького "Шахтар" невдовзі може поповнити 26-річний нападник Пилип Будківський. Вихованець "гірників" може достроково повернутися з оренди.

Наразі Будківський виступає за французький "Сошо" на правах оренди.

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Однак французький клуб хоче достроково повернути 26-річного форварда в "Шахтар", адже він так і не зміг реалізувати себе в команді, інформує Maligue2.

Його орендна угода розрахована до кінця сезону. У поточному сезоні Будківський зіграв за "Сошо" в рамках Другої ліги Франції 9 матчів, голів не забивав.

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