Лавров назвав "нормандський формат" після вбивства Захарченка "блюзнірським"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "нормандський формат" "недоречним" та "блюзнірським" після ліквідації ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Нормандський формат" – ми від нього не відмовляємося, але зараз було б просто недоречно і блюзнірськи цей "нормандський формат" збирати, особливо коли ні Берлін, ні Париж не висловили свого засудження цього політичного вбивства, яке сталося в Донецьку", – заявив глава МЗС Росії.

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Зазначимо, що раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що вбивство Олександра Захарченка не означає вихід Росії з мінського процесу.

Нагадаємо, 31 серпня внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька загинув Олександр Захарченко – ватажок проросійських бойовиків Донеччини.



Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.