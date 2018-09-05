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Лавров назвав "нормандський формат" після вбивства Захарченка "блюзнірським"

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Лавров назвав "нормандський формат" після вбивства Захарченка "блюзнірським"
Лавров назвав "нормандський формат" після вбивства Захарченка "блюзнірським" / Фото з вільних мереж

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "нормандський формат" "недоречним" та "блюзнірським" після ліквідації ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Нормандський формат" – ми від нього не відмовляємося, але зараз було б просто недоречно і блюзнірськи цей "нормандський формат" збирати, особливо коли ні Берлін, ні Париж не висловили свого засудження цього політичного вбивства, яке сталося в Донецьку", – заявив глава МЗС Росії.

Читайте також: Медведчук заявив, що вбивство Захарченка однозначно вплине на відносини окупантів з Україною

Зазначимо, що раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що вбивство Олександра Захарченка не означає вихід Росії з мінського процесу.

Нагадаємо, 31 серпня внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька загинув Олександр Захарченко – ватажок проросійських бойовиків Донеччини.

Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

Теги: Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Вбивство Захарченка Сергій Лавров Нормандський формат Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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