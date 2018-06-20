Лавров поскаржився генсеку Ради Європи на Україну: деталі

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив про утиски представників національних меншин в Україні та Балтії.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Російської Федерації.

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Зазначимо, сьогодні, 20 червня відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом в рамках його робочого візиту в Російську Федерацію.

Увагу генсекретаря було привернуто до необхідності більш активно задіяти профільні механізми організації для захисту прав національних меншин на просторі Ради Європи, перш за все в Україні і в країнах Балтики,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії пообіцяли українській стороні "проблеми" після визнання закону "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції. Цей закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.