Лавров "стурбований" через створення в Україні "Нацдружини"
18:02, сьогодні 1373 Читать новость на русском
Речник російського МЗС Сергій Лавров відреагував на створення в Україні "Національної дружини". На його думку, в Україні стає все більше збройних формувань.
Про це пише видання "РИА Новости".
За словами Лаврова, створена в Україні Національна дружина є "відверто неонацистською організацією".
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"Зберігаються, розправляють плечі та набирають силу в Україні нелегальні збройні формування, так звані добровольчі батальйони. Днями була створена нова структура радикальна, яку назвали "Національна дружина". Структура відверто неонацистська", – обурився Лавров.
Він додав, що тенденція, коли монополія на застосування сили є розмитою, дуже турбує керівництво Росії.
Джерело: 24 Канал
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