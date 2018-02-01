Лавров "стурбований" через створення в Україні "Нацдружини"

Речник російського МЗС Сергій Лавров відреагував на створення в Україні "Національної дружини". На його думку, в Україні стає все більше збройних формувань.

Про це пише видання "РИА Новости". За словами Лаврова, створена в Україні Національна дружина є "відверто неонацистською організацією". Читайте також: Виступ Лаврова намагалися зірвати криками: відео "Зберігаються, розправляють плечі та набирають силу в Україні нелегальні збройні формування, так звані добровольчі батальйони. Днями була створена нова структура радикальна, яку назвали "Національна дружина". Структура відверто неонацистська", – обурився Лавров. Він додав, що тенденція, коли монополія на застосування сили є розмитою, дуже турбує керівництво Росії.