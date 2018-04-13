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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Лавров відзначився гучним визначенням хімічної атаки в Сирії

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Сергій Лавров
Сергій Лавров / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавро вважає, що хімічна атака у сирійському місті Дума – "постановка русофобської держави". За його словами, жодного застосування ані хімічної зброї, ані хлору там не було.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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Так, за словами російського міністра, Москва має незаперечні докази, що імовірна хімічна атака в сирійському місті Дума була постановкою.

"До неї доклали руку спецслужби однієї держави, яке зараз рветься бути в перших рядах русофобської кампанії", – підкреслив російський посадовець.

Водночас він додав, що до Сирії вже виїхала місія експертів Організації з заборони хімічної зброї.

"Вона повинна прибути до Дамаска, на мою думку, завтра вранці, і ми розраховуємо, що без зволікання вона поїде до Думи, де ніяких підтверджень застосування хімічної зброї, хлору або якоїсь іншої речовини, наші фахівці, які обстежили це місце, не виявили", – наголосив Лавров.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.

Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії Зброя Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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