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Лавров заявив, що Скрипаля отруїли речовиною BZ, яку мали на озброєння Великобританія та США

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Сергій Лавров
Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у англійському Солсбері отруїли токсичним хімікатом BZ, який був на озброєнні у Великобританії та США, а також деяких інших країнах НАТО. За словами російського дипломата, у СРСР та РФ цієї речовини ніколи не було.

За словами Лаврова, Москва отримала на умовах анонімності зі швейцарського центру радіологічного та хімікорадіологічного аналізу в місті Шпіц результати дослідження зразків з Солсбері, пише "РИА Новости". Туди вони потрапили від Організації зі заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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За даними результатів швейцарських експертів, які навів Лавров, "в пробах виявлені сліди токсичного хімікату BZ і його прекурсори, які відносяться до хімічної зброї другої категорії, відповідно до Конвенції по забороні хімічної зброї. BZ є нервово-паралітичним речовиною, яка тимчасово виводить людину з ладу. Психотоксичний ефект досягається через 90-60 хвилин після застосування і триває до чотирьох діб. Дана рецептура перебувала на озброєнні армії США, Великобританії та інших країн НАТО. В СРСР і Росії розробок подібних хімічних з'єднань не здійснювалося".

Варто зазначити, що дана заява не збігається із результатами ОЗХЗ, яка підтвердила правдивість проведених Великобританією досліджень, згідно яких Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розробляли в СРСР та Росії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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