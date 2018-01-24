08:17
25 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія.
Вєсті Кремля
22:02, 24 січня
Вєсті. UA. Щастя головного грузина країни. Головний фінансовий
Вєсті.UA
21:05, 24 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Лавров зробив гучну заяву про "утиски" УПЦ МП

23:12, 24 січня 3178 Читать новость на русском
Лавров зробив гучну заяву про
Лавров зробив гучну заяву про "утиски" УПЦ МП / maxwaxevgen.livejournal.com

Кремль знову поскаржився на "утиски" Української православної церкви Московського патріархату, заявивши, що вимагають конкретної реакції від Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Триває потурання захопленням храмів канонічної Української православної церкви, насильство щодо віруючих. Не припиняються спроби розколоти церковні громади", – сказав він.

Читайте також: Усик зробив подарунок митрополиту Московського патріархату: фото

Сергій Лавров підкреслив, що щодо "утисків УПЦ МП і захоплення храмів" буде скаржитися на Україну в ОБСЄ, Раду Європи та ООН.

"Ми зажадали реакції на всі ці протиправні дії з боку ОБСЄ, Ради Європи, ООН. Зажадали також конкретної реакції у Євросоюзу. Поки такої реакції ми в належній мірі не побачили", – додав він.

За його словами, українські діячі намагаються "вбити клин між братніми народами".

Ведеться відкрита боротьба проти російської мови. Саме на це націлений український закон про освіту, який грубо порушує міжнародні зобов'язання Києва,
– сказав російський міністр.

Окрім того, Москва вже внесла в ООН і ОБСЄ пропозицію про припинення "ганебного аморального явища як війна з пам'ятниками, яка розгорнута на Україні, у Польщі і в деяких країнах Прибалтики".

Теги: Новини України Новини Росії Скандал Новини політики Сергій Лавров релігія УПЦ МП ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
24 січня, 22:01 Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
Блог Медіа 1380
Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
24 січня, 21:00 Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
Наталія Лебідь 981
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
24 січня, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
6166
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
24 січня, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 494
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
24 січня, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 531
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Нардеп від БПП продав за 8,49 мільйона гривень елітну квартиру (Виправлено)
 15 листопада 2017 , 09:59
Юрист пояснив, коли запрацює оновлений Верховний суд України
 30 липня 2017 , 23:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Курс валют на 25 січня: євро зріс ще на понад чверть гривні
 сьогодні , 08:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук