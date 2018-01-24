Лавров зробив гучну заяву про "утиски" УПЦ МП

Кремль знову поскаржився на "утиски" Української православної церкви Московського патріархату, заявивши, що вимагають конкретної реакції від Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Триває потурання захопленням храмів канонічної Української православної церкви, насильство щодо віруючих. Не припиняються спроби розколоти церковні громади", – сказав він.

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Сергій Лавров підкреслив, що щодо "утисків УПЦ МП і захоплення храмів" буде скаржитися на Україну в ОБСЄ, Раду Європи та ООН.

"Ми зажадали реакції на всі ці протиправні дії з боку ОБСЄ, Ради Європи, ООН. Зажадали також конкретної реакції у Євросоюзу. Поки такої реакції ми в належній мірі не побачили", – додав він.

За його словами, українські діячі намагаються "вбити клин між братніми народами".

Ведеться відкрита боротьба проти російської мови. Саме на це націлений український закон про освіту, який грубо порушує міжнародні зобов'язання Києва,

– сказав російський міністр.

Окрім того, Москва вже внесла в ООН і ОБСЄ пропозицію про припинення "ганебного аморального явища як війна з пам'ятниками, яка розгорнута на Україні, у Польщі і в деяких країнах Прибалтики".