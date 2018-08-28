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Лавров зробив скандальну заяву про Крим та його повернення Україні

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Лавров зробив обурливу заяву про Крим
Лавров зробив обурливу заяву про Крим / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація не буде повертати Україні незаконно анексований у 2014 році Крим, заради того, аби Захід зняв з неї санкції, введені через окупацію півострова.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю словацькій газеті Pravda.

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Ця тема, безумовно, закрита. Крим – невід'ємна складова частина Російської Федерації. На даний момент повністю завершено процес інтеграції півострова в загальноросійський політичний, правовий, соціально-економічний простір,
– заявив глава МЗС РФ.

Окрім того, він розповів, що після так званого приєднання Криму до Росії, на півострові нібито покращується рівень інфраструктури, на жителів поширюються усі заходи соцзабезпечення та враховуються інтереси усіх національностей.

Російський дипломат цинічно підкреслив, що у 2014 році жителі півострова зробили нібито вільний вибір щодо приєднання до РФ, і це дало зможу їм уникнути "братовбивчої міжусобиці, яку київська влада розв'язала на Донбасі".

"Хочу підкреслити, що возз'єднання Криму з Росією відбулося на чіткій міжнародно-правовій основі, відповідно до права народу на самовизначення, закріпленому в Статуті ООН. Представники зарубіжних суспільно-політичних і ділових кіл, в тому числі з європейських держав, які відвідують Крим, можуть на власні очі переконатися в прихильності кримчан до зробленого ними в березні 2014 року вільного вибору", – додав Лавров.

Нагадаємо, окупанти регулярно затримують в окупованому Криму представників кримських татар та українських патріотів. Так, 27 серпня близько 4 години ранку співробітники "прикордонної служби" ФСБ РФ затримали кримського татарина Решата Медінова та не пояснили причини.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Сергій Лавров Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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