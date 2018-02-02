Лавров зробив цинічну заяву щодо обміну полоненими

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров переконує, що обмін полоненими на Донбасі став можливим завдяки терористам. За його словами, всупереч попереднім домовленостям, український уряд передав на Донбас менше людей, аніж зобов'язався.

Відповідні його слова оприлюднив офіційний сайт російського зовнішньополітичного відомства.

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"Обмін, що відбувся, зрештою, пройшов завдяки конструктивній позиції Донецька та Луганська, оскільки, усупереч попереднім домовленостям, український уряд передав на Донбас менше людей, ніж зобов'язався", – зауважив дипломат.

На його переконання, обмін, який відбувся у грудні, підтверджує тезу: "сторони можуть домовлятися, коли виявляють політичну волю".

"Зараз контактна група обговорює продовження цього процесу. Ми також розраховуємо, що українська сторона дотримуватиметься досягнутих домовленостей", – додав Лавров.