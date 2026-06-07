Хулиганы могут быть везде: суд определил, является ли тротуар общественным местом

Уголовный кодекс определяет тротуар как общественное место. То есть любые действия, которые запрещено делать в общественных местах, не разрешены и прямо посреди улицы.

Будет ли нарушением совершение хулиганства на улице?

Суды определили, что за хулиганские действия, совершенные на тротуаре считаются нарушением. Особенно, когда заметно неуважение к обществу, дерзость, а в некоторых случаях – и драка. Именно такой такое такое наказание по делу №706/1201/18 вынес Верховный Суд.

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Согласно статьей 296 Уголовного кодекса действия трех граждан признаны виновными. Они совершили конфликт в городском парке с другими людьми. Как установил суд, еще в 2018 году в Черкасской области конфликт спровоцировали три женщины, которые распивали алкоголь в общественном месте.

Супруги, которые проходили мимо, сделали им замечание из-за припаркованного в парке автомобиля. Мужчина, как утверждают доказательства, поздоровался с женщинами нецензурной бранью, на что они среагировали резко. В результате драки пострадавшие получили легкие травмы.

Законодательство определяет, что за совершенное хулиганство группой лиц наступает ответственность в виде ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до четырех лет.

Суды первой инстанции выбрали для хулиганов именно такой вид наказания, но адвокат подал кассационную жалобу, пытаясь объяснить неправильную квалификацию действий подзащитных. Он говорил, что тротуар – где и произошло событие – нельзя считать общественным местом.

Кассационный уголовный суд оставил приговор без изменений. По убеждению специалистов, тротуар является элементом дороги, где движутся пешеходы. Утверждение защитника о том, что тротуар – это не общественное место, судьи отклонили. Ведь фактически эта часть дороги отделяет место, где ездят машины от парковой зоны. По тротуару могут свободно передвигаться любой, поэтому место является общественным. Поэтому действия нападавших можно квалифицировать согласно указанной статье Уголовного кодекса.