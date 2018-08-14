Лайма Вайкуле зробила нову важливу заяву про виступи в Криму

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле підтвердила, що не приїде з концертом до окупованого Російською Федерацією Криму до зняття санкцій.

Про це артистка сказала в ефірі одного з російських телеканалів, передає "Радіо Свобода".

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Так, на питання ведучого, чи є її відмова від гастролей півостровом громадянською позицією або порадою її адвоката, співачка відповіла, що просто знає, що "їм" не дозволено працювати в Криму.

Я знаю, що нам заборонено працювати в Криму. Я кажу: ні, я не працюватиму. Це хіба взагалі треба обговорювати? Це так просто. Чому ви так зачепилися? Вам більше нічого показувати?,

– сказала Вайкуле.

Окрім того, на пропозицію приїхати до "російського Криму", співачка відповіла, що "приїде одразу, як знімуть санкції".

Артистка додала, що однаково любить Росію, Україну, Грузію й інші країни і назвала себе "людиною світу".

Водночас, Вайкуле назвала "провокаторами" тих, хто після її коментарів щодо відмови виступати в Криму, закликав співачку не їхати до сусідньої Росії. На думку артистки, ці люди "не красиво поводяться".

Нагадаємо, нещодавно перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар. Після скандалу, який виник після такої заяви, співачка наголосила, що не очікувала такого резонансу і не уявляла, що "люди такі тварини, зійшли з розуму і абсолютно зомбовані".