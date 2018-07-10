ЛеБрон Джеймс офіційно став гравцем "Лейкерс", за який грає українець

Баскетболіст ЛеБрон Джеймс офіційно став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс".

33-річний форвард уклав з клубом чотирирічний контракт на суму 154 млн доларів, повідомляє офіційний сайт NBA.

Раніше Джеймс відмовився від опції в контракті з "Клівленд Кавальєрс", яка б дозволила йому в наступному сезоні отримати заробіток у розмірі 35,6 млн доларів.

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У минулому регулярному чемпіонаті форвард відіграв 82 матчі, в середньому набираючи в них 27,5 очка, збираючи 8,6 підбору і роздаючи 9,1 передачі. У плей-офф він провів 22 поєдинки, відзначившись середніми показниками в 34 очка, 9,1 підбору і 9 передач.

Нагадаємо, що раніше на драфті "Лейкерс" під 47-м номером вибрали українця Святослава Михайлюка.