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ЛеБрон Джеймс перейшов в "Лос-Анджелес Лейкерс"

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ЛеБрон Джеймс перебирається в "Лос-Анджелес Лейкерс"
ЛеБрон Джеймс перебирається в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Один з найвідоміших баскетболістів НБА ЛеБрон Джеймс вирішив продовжити кар’єру в "Лос-Анджелес Лейкерс". Тепер він буде партнером українця Святослава Михайлюка.

Повідомляється, що ЛеБрон Джеймс підписав контракт з новим клубом терміном на 4 роки та 154 мільйони доларів.

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Баскетболіст обирав, чи залишитися у "Клівленді", чи перебратися до "озерян". Варто зазначити, що останні виступають у Західній конференції, де і "Голден Стейт". У чотирьох останніх фіналах НБА зустрічалися саме "Клівленд" та "Голден Стейт". Команді ЛеБрона Джеймса вдалося виграти фінальну серію лише один раз – у 2016 році.

Нагадаємо, "Лос-Анджелес Лейкерс" обрали на драфті 2018 року українця Святослава Михайлюка. Українець у новому клубі буде виступати під 19 номером.

Теги: Новини спорту Баскетбол NBA
Джерело: 24 Канал
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