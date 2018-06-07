Леді Гага і Бредлі Купер зворушливо заспівали у трейлері мелодрами "Зірка народилася": відео

Кіностудія Warner Bros опублікувала перший офіційний трейлер мелодрами "Зірка народилася", знятої за мюзиклом 1937 року. Бредлі Купер, який грає у фільмі, також є режисером фільму. Натомість співачка Леді Гага отримала головну жіночу роль.

Бредлі Купер зіграв кантрі-музиканта Джексона Майна, який страждає на залежність від алкоголю. Він вирішує допомогти дівчині Еллі (Леді Гага) і зробити її співачкою. У них зав'язується роман, а згодом починаються між ними суперечки: дівчина добивається слави, а Джексону стає важко з цим миритися.

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Також у фільмі знялися Дейв Чаппелля, Ендрю Дайс Клей і Сем Елліотт.

Зазначається, що фільм "Зірка народилася" вийде у прокат 4 жовтня 2018 року.

Офіційний трейлер фільму "Зірка народилась" з Леді Гагою: відео

Цікаво, що для зйомок у фільмі Леді Гага поставила умову, щоб пісні, які звучать у фільмі, були записані під час зйомок, а не в студії.

"Терпіти не можу музичні фільми, в яких актори співають під плейбек, і по їх губах видно, як вони намагаються синхронізуватися із записом. У нас все буде живцем", – заявила співачка.



Леді Гага і Бредлі Купер