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Леді Гага і Бредлі Купер зворушливо заспівали у трейлері мелодрами "Зірка народилася": відео

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Постер до фільму "Зірка народилася"
Постер до фільму "Зірка народилася" / Фото з відкритих джерел

Кіностудія Warner Bros опублікувала перший офіційний трейлер мелодрами "Зірка народилася", знятої за мюзиклом 1937 року. Бредлі Купер, який грає у фільмі, також є режисером фільму. Натомість співачка Леді Гага отримала головну жіночу роль.

Бредлі Купер зіграв кантрі-музиканта Джексона Майна, який страждає на залежність від алкоголю. Він вирішує допомогти дівчині Еллі (Леді Гага) і зробити її співачкою. У них зав'язується роман, а згодом починаються між ними суперечки: дівчина добивається слави, а Джексону стає важко з цим миритися.

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Також у фільмі знялися Дейв Чаппелля, Ендрю Дайс Клей і Сем Елліотт.

Зазначається, що фільм "Зірка народилася" вийде у прокат 4 жовтня 2018 року.

Офіційний трейлер фільму "Зірка народилась" з Леді Гагою: відео

Цікаво, що для зйомок у фільмі Леді Гага поставила умову, щоб пісні, які звучать у фільмі, були записані під час зйомок, а не в студії. 

"Терпіти не можу музичні фільми, в яких актори співають під плейбек, і по їх губах видно, як вони намагаються синхронізуватися із записом. У нас все буде живцем", – заявила співачка.

Леді Гага і Бредлі Купер
Леді Гага і Бредлі Купер

Теги: LifeStyle Кіно Леді Гага Новини США
Джерело: 24 Канал
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