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Леді Гага нажахала Мережу моторошними фото

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Леді Гага
Леді Гага / Instagram

Королева епатажу, співачка Леді Гага може легко здивувати своїх шанувальників яскравими та незвичними фотографіями. Так, у соціальних мережах триває обговорення останньої фрік-фотосесії, яка нагадує фільм жахів.

Співачка опублікувала нові знімки на свїй сторінці в Instagram.

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Автором фотосесії став режисер та фотограф Елі Рассел Ліннец, який став відомим через голі світлини родини Кардашян-Вест.

На трьох чорно-білих фото співачка не лише позує у відвертому образі, але і виглядає химерно. Фільтри на знімках спотворюють фігуру та обличчя Леді Гаги.

Леді Гага / Instagram
Леді Гага / Instagram

Леді Гага / Instagram
Леді Гага / Instagram

Леді Гага / Instagram
Леді Гага / Instagram

До слова, восени на телеекранах з'явиться довгоочікуваний фільм "Зірка народилась". Кінострічка розповідає історію кантрі-музиканта Джексона Мейн і співачки Еллі, які закохались один в одного. Головних героїв зіграли Леді Гага та Бредлі Купер. Кіностудія Warner Bros вже опублікувала перший офіційний трейлер мелодрами "Зірка народилася", знятої за мюзиклом 1937 року.

Дивіться трейлер фільму "Зірка народилася" (відео):

 

Теги: LifeStyle Леді Гага Музика
Джерело: 24 Канал
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