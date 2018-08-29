00:36
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
25°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Леді Гага оголилась в об’єктиві модного фотографа: відверті кадри 18+

593 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Американська співачка Леді Гага, яка наразі відпочиває в Парижі зі своїм коханим Крістіаном Кариною, взяла участь в еротичній фотозйомці знаменитого митця Елі Рассела Ліннетца.

Нові знімки з’явились на Instagram-сторінках артистки та фотографа. Для відвертого образу зірка обрала лише крихітні бежеве бікіні, білі колготи з білим взуттям на підборах та силіконові подушечки на грудях.

Читайте також: Леді Гага нажахала Мережу моторошними фото

На деяких фото Леді Гага постала геть голою без жодного одягу, замалювавши за допомогою фоторедактору інтимні зони. Її сексуальний "look" завершував макіяж "smoky eyes" та дещо розтріпане розпущене волосся. На її фігурі красується багато татуювань.


Леді Гага

Елі Рассел Ліннетц вже не вперше фотографує співачку. Він відомий своїми сюрреалістичними фото, на яких наче викривляє реальність і додає формам тіла незвичні збільшення та вигини. Фотограф також прославився скандальними фотозйомками, в яких зкоерма брали участь моделі кампейну Каньє Веста Yeezy.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Музика Еротика Леді Гага
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 серпня, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України
29 серпня, 22:12 Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 серпня, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
29 серпня, 21:00 Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
Віталій Дейнега
"Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
29 серпня, 20:01 "Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
Олесь Друкач
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук