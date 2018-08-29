Леді Гага оголилась в об’єктиві модного фотографа: відверті кадри 18+

Американська співачка Леді Гага, яка наразі відпочиває в Парижі зі своїм коханим Крістіаном Кариною, взяла участь в еротичній фотозйомці знаменитого митця Елі Рассела Ліннетца.

Нові знімки з’явились на Instagram-сторінках артистки та фотографа. Для відвертого образу зірка обрала лише крихітні бежеве бікіні, білі колготи з білим взуттям на підборах та силіконові подушечки на грудях.

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На деяких фото Леді Гага постала геть голою без жодного одягу, замалювавши за допомогою фоторедактору інтимні зони. Її сексуальний "look" завершував макіяж "smoky eyes" та дещо розтріпане розпущене волосся. На її фігурі красується багато татуювань.



Леді Гага

Елі Рассел Ліннетц вже не вперше фотографує співачку. Він відомий своїми сюрреалістичними фото, на яких наче викривляє реальність і додає формам тіла незвичні збільшення та вигини. Фотограф також прославився скандальними фотозйомками, в яких зкоерма брали участь моделі кампейну Каньє Веста Yeezy.