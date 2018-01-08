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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Леді Гага похизувалася стрункою фігурою в купальнику: фото

20:05, 8 січня 7924 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Фото з Instagram

Американська співачка Леді Гага та її коханий Крістіан Каріно наразі відпочивають в Коста-Ріці, пара часто публікує фото своїх розваг.

Леді Гага тривалий час лікувалася від фіброміалгії, що викликає хронічний м'язово-скелетний біль. Але попри це знаменитість продовжувала займатись спортом.

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Тому під час відпустки Леді Гага вирішила продемонструвати фігуру у всій красі. На сторінці в Instagram зірка виклала кілька фотографій, де позує в білому бікіні.

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Раніше ЗМІ писали, що Леді Гага та її коханий таємно заручилися. Проте сама співачка ще ніяк не коментувала цю інформацію.

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Теги: LifeStyle Музика Леді Гага відпочинок
Джерело: 24 Канал
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