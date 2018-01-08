Леді Гага похизувалася стрункою фігурою в купальнику: фото

Американська співачка Леді Гага та її коханий Крістіан Каріно наразі відпочивають в Коста-Ріці, пара часто публікує фото своїх розваг.

Леді Гага тривалий час лікувалася від фіброміалгії, що викликає хронічний м'язово-скелетний біль. Але попри це знаменитість продовжувала займатись спортом.

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Тому під час відпустки Леді Гага вирішила продемонструвати фігуру у всій красі. На сторінці в Instagram зірка виклала кілька фотографій, де позує в білому бікіні.

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Jan 5, 2018 at 3:24pm PST

Раніше ЗМІ писали, що Леді Гага та її коханий таємно заручилися. Проте сама співачка ще ніяк не коментувала цю інформацію.