Леді Гага показала романтичний образ на прогулянці в Парижі

Американська співачка Леді Гага приїхала в Париж зі своїм нареченим Крістіаном Кариною в Парижі, де продемонструвала дуже жіночний та романтичний образ.

Леді Гага не боїться експериментувати зі стилем, адже одного дня вона обирає екстравагатний образ з елементами еротики, а іншого – чарівний та скромний наряд. Так і сталось цього разу, коли співачка була помічена на прогулянці з нареченим Крістіаном Кариною в Парижі. Після столиці Франції вона відправиться зразу до Венеції, що представити там свій фільм "Зірка народилася" разом з колегою Бредлі Купером, де вони виконали головні ролі.

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А зараз Леді Гага вирішує свої справи та гуляє Парижем з коханим. Для світського виходу артистка обрала довгу червону сукню американського бренду Co з колекції осінь-зима 2018/19. Плаття дуже нагадувало стиль 50-тих минулого століття. Свій вихід жінка доповнила човниками Jimmy Choo, сумкою Balenciaga і сонцезахисними окулярами-котиками.

Допис, поширений користувачем @celebstreetnews 28 Сер 2018 р. о 10:03 PDT

Допис, поширений Lady Gaga (@lvdygaga) 28 Сер 2018 р. о 9:39 PDT

Допис, поширений Backgrid (@backgridfashion) 28 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Після прогулянки Леді Гага з чоловіком зайшли в ресторан Lipp Restaurant.

Допис, поширений користувачем @camerondiaz_officialfan 28 Сер 2018 р. о 8:05 PDT

Допис, поширений anne lee (@angrykat) 28 Сер 2018 р. о 8:48 PDT

Користувачі навіть порівняли новий образ Леді Гаги з нарядами першої леді Франції Бріджит Макрон та принцеси Данії Мері, які сьогодні теж обрали яскраво-червоні сукні.