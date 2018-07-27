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Леді Гага посвітила грудьми та сідницями в мокрій сукні: пікантні фото 18+

934 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Американська зірка Леді Гага взяла участь у провокативній фотосесії в Малібу, примірявши дуже сексуальне прозоре плаття.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Нові знімки, оприлюднені журналістами, продемонстрували звабливі форми 32-річної співачки. Для нового фосету зірка одягнула лише чорні бікіні і білу прозору сукню поверх тіла. Зйомки відбувались в океані на узбережжі Малібу, через що її сукня доволі намокла і окреслила всі інтимні місця тіла. Також на її тілі можна побачити численні татуювання.

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Леді Гага на пляжі Малібу

Як виявилося, фотосесія проходила неподалік від будинку артистки (біля особняку, який Гага придбала за 24 мільйони доларів в 2014 році). Прихильники виконавиці у соцмережах схвально оцінили її стрункі форми, над якими вона останній час впевнено працює.

Згодом зірка змінила пікантний образ і приміряла інші не менш сексуальні наряди.

Теги: LifeStyle Музика Еротика Леді Гага
Джерело: 24 Канал
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