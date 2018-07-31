Леді Гага продає свою розкішну квартиру в Нью-Йорку: фото

Знаменита епатажна співачка Леді Гага продає свої апартаменти, які знаходяться в найпрестижнішому районі Нью-Йорка – на заході Манхеттена. Вартість квартири – 23 мільйони доларів.

Квартира займає цілий поверх і має п'ять спалень, вітальню, кухню, кабінет, а також дві тераси на даху. Про це повідомляє New York Post.

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Дизайн квартири виконаний в стилі класичного урбанізму. В інтер'єрі переважають нейтральні кольори – білий, кремовий, сірий.

Цікаво, що шестиповерховий будинок, у якому жила Леді Гага, побудований у 1857 році в італійському стилі площею 600 квадратних метрів і був повністю оновлений дизайнерами з CWB Architects.