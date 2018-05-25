13:29
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Леді Гага продемонструвала три оригінальні образи за один день: фото

698 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Getty Images

Епатажна співачка Леді Гага встигла за день змінити аж три образи, причому всі вони дуже відрізнялися один на одного.

32-річна зірка прогулялася Нью-Йорком у жовто-блакитному костюмі, а згодом змінила його на романтичний "лук" із спідницею балерини, а тоді приміряла фантастичну червону міні-сукню.

Читайте також: Як виглядала Леді Гага на початку кар’єри: фото

Спершу Леді Гага з’явилася на публіці у легкій сукні зі спідницею-пачкою. Свій ніжний образ співачка, доповнила класичними чорними туфлями з відкритою п'ятою. До слова, ці туфлі були у кожному її образі.

Леді Гага

Леді Гага

Другий "лук" зірки був стриманим та елегантним. Леді Гага одягнула костюм, який складався з міді-спідниці і подовженого піджака у велику сіро-блакитну та жовту клітку.

Останній образ співачки повністю відповідав її стилю – вона зробила вибір на користь епатажної яскравої сукні з фатином.

Теги: LifeStyle Музика Мода Леді Гага
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
сьогодні, 12:04 Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
Наталія Лебідь 1293
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сьогодні, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 390
Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
сьогодні, 10:01 Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів
Анастасія Ковач-Петрушенко 990
Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
сьогодні, 08:41 Почему угрозы ИГ для Украины не страшны
Володимир Шередега 1038
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 780
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук