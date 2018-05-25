Леді Гага продемонструвала три оригінальні образи за один день: фото

Епатажна співачка Леді Гага встигла за день змінити аж три образи, причому всі вони дуже відрізнялися один на одного.

32-річна зірка прогулялася Нью-Йорком у жовто-блакитному костюмі, а згодом змінила його на романтичний "лук" із спідницею балерини, а тоді приміряла фантастичну червону міні-сукню.

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Спершу Леді Гага з’явилася на публіці у легкій сукні зі спідницею-пачкою. Свій ніжний образ співачка, доповнила класичними чорними туфлями з відкритою п'ятою. До слова, ці туфлі були у кожному її образі.

Леді Гага

Другий "лук" зірки був стриманим та елегантним. Леді Гага одягнула костюм, який складався з міді-спідниці і подовженого піджака у велику сіро-блакитну та жовту клітку.

Останній образ співачки повністю відповідав її стилю – вона зробила вибір на користь епатажної яскравої сукні з фатином.