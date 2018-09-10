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Леді Гага стала зіркою глянцю Vogue: оголеність в розкішних фото

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Леді Гага для Vogue
Леді Гага для Vogue / www.vogue.com

Американська співачка Леді Гага знялась у чарівному фотосеті для жовтневого випуску американського глянцю Vogue. В честь виходу мелодраматичного фільму "Зірка народилася", співачка відверто розповіла про своє життя та оголилась у пікантних кадрах.

Про це повідомляють на сайті видання.

Леді Гага приміряла декілька стриманих та водночас дуже сексуальних образів таких преміальних марок як Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta і Wolford. Стильні блузи, джинси та пікантні сукні з мереживом – все це про нову зйомку з Леді Гагою.

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Обкладинку модного видання ніжна та чутлива Леді Гага, яку ми часто звикли бачити в епатажних образах, прикрасила у спокусливій чорній сукні з оксамиту, впевнено демонструючи своє декольте. Автором фотосесії став дует талановитих фотографів Inez і Vinoodh.


Леді Гага для Vogue

Інтимна фотосесія відбувалась вдома у співачки в Малібу, США. Зірка поділилась думками про вихід майбутньої стрічки з Бредлі Купером "Зірка народилася", українська прем’єра якого запланована на 11 жовтня 2018 року.


Леді Гага для Vogue


Леді Гага для Vogue


Леді Гага для Vogue


Леді Гага для Vogue


Леді Гага для Vogue


Леді Гага для Vogue


Леді Гага для Vogue

Дивіться трейлер фільму "Народження зірки": відео

 

Теги: Музика LifeStyle Мода Леді Гага
Джерело: 24 Канал
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