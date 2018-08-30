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Леді Гага у сукні з глибоким декольте засвітила розтяжки на грудях: фото

1250 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Фото з Іnstagram

Знаменита епатажна співачка Леді Гага показала нові фото з відпочинку у Франції. На нових кадрах, зірка позує у яскравій помаранчевій сукні.

Фото 32-річна Леді Гага опублікувала в Іnstagram. На нових знімках співачка зображена у сукні з відвертим декольте, під яку Гага не одягнула білизну.

При цьому фанати зірки звернули увагу на помітні розтяжки на її грудях.

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Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Леді Гага також позує з сумкою колекції Céline, яка ще ніде не представлена. 

 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

Теги: LifeStyle Музика Леді Гага
Джерело: 24 Канал
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