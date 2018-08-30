Леді Гага у сукні з глибоким декольте засвітила розтяжки на грудях: фото

Знаменита епатажна співачка Леді Гага показала нові фото з відпочинку у Франції. На нових кадрах, зірка позує у яскравій помаранчевій сукні.

Фото 32-річна Леді Гага опублікувала в Іnstagram. На нових знімках співачка зображена у сукні з відвертим декольте, під яку Гага не одягнула білизну.

При цьому фанати зірки звернули увагу на помітні розтяжки на її грудях.

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Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2018 р. о 4:49 PDT

Леді Гага також позує з сумкою колекції Céline, яка ще ніде не представлена.

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 30 Сер 2018 р. о 4:48 PDT