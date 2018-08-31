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Леді Гага зачарувала елегантністю на прем’єрі фільму "Зірка народилась": фото

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Леді Гага на 75-му Венеціанському кінофестивалі
Леді Гага на 75-му Венеціанському кінофестивалі / Getty Images

Співачка Леді Гага та актор Бредлі Купер представили на 75-му щорічному Венеціанському кінофестивалі фільм "Зірка народилась", у якому зіграли головні ролі.

На червоній доріжці 32-річна Леді Гага виглядала приголомшливо у елегантній білій сукні, яку доповнила чорними туфлями на шпильках та маленькою чорною сумочкою. Для виходу зірка обрала зачіску у стилі Монро.

Леді Гага на 75-му Венеціанському кінофестивалі

Зірка обрала образ у стилі Монро

Леді Гага та Бредлі Купер

Вихід фільму "Зірка народилась" у прокат очікується 4 жовтня цього року.

Леді Гага та Бредлі Купер

Дивіться трейлер фільму "Зірка народилася": відео

 

Теги: LifeStyle Кіно Музика Леді Гага
Джерело: 24 Канал
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