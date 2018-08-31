Леді Гага зачарувала елегантністю на прем’єрі фільму "Зірка народилась": фото
Співачка Леді Гага та актор Бредлі Купер представили на 75-му щорічному Венеціанському кінофестивалі фільм "Зірка народилась", у якому зіграли головні ролі.
На червоній доріжці 32-річна Леді Гага виглядала приголомшливо у елегантній білій сукні, яку доповнила чорними туфлями на шпильках та маленькою чорною сумочкою. Для виходу зірка обрала зачіску у стилі Монро.
Леді Гага на 75-му Венеціанському кінофестивалі
Зірка обрала образ у стилі Монро
Леді Гага та Бредлі Купер
Вихід фільму "Зірка народилась" у прокат очікується 4 жовтня цього року.
Леді Гага та Бредлі Купер
Дивіться трейлер фільму "Зірка народилася": відео
Джерело: 24 Канал
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