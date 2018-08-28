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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Леді у червоному: Бріджит Макрон і принцеса Данії зачарували яскравим образом

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Перша леді Франції Бріджит Макрон та принцеса Данії Мері
Перша леді Франції Бріджит Макрон та принцеса Данії Мері

Президент Франції Еммануель Макрон разом з дружиною Бріджит прибули з офіційним візитом до Данії, де зустрілися з першими особами держави.

Зокрема, подружжя зустрілося з королевою Маргрете, кронпринцом Фредеріком і кронпринцесою Мері.

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За збігом Бріджит і Мері вибрали для зустрічі наряди однакового відтінку. Перша леді Франції доповнила образ пальтом у тон сукні, а принцеса Данії зробила акцент на вишуканій брошці.

 

Теги: LifeStyle Мода Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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