Легалайз у Массачусетсі: першим клієнтом магазину з марихуаною став місцевий мер

В американському штаті Массачусетс розпочали роботу магазини, які спеціалізуються на продажі канабісу в рекреаційних цілях.

Першим покупцем марихуани у місті Нортгемптон став очільник міста Девід Наркевич, пише NBC News.

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За його словами, покупку він здійснив символічно і запевнив, що не збирається її вживати.

"У цьому місті це історична покупка. Завтра це буде артефактом. Тож вживати марихуану я не буду", – сказав Наркевич.



Мер Нортгемптона Девід Наркевич став першим клієнтом канабіс-шопу у місті

Мер міста вважає легалізацію марихуани у штаті великою перемогою. Адже куріння канабісу було популярним у Массачусетсі давно, то зараз, принаймні, регулюватиметься законом, і бюджет отримуватиме з цього вигоду. Продаватимуть марихуану тільки особам, що досягли 21 року.



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Відкриття магазину у місті очікувало більше сотні людей, які стояли в черзі на вулиці під холодним дощем та снігом.

Зауважимо, що у США марихуана легалізована частково: у 33 штатах канабіс дозволено використовувати у медичних цілях, у 10-ти – у рекреаційних.



Де у світі легалізована марихуана: інфографіка

До слова, 15 листопада у низці українських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Держлікслужба видала першу ліцензію на імпорт продуктів з марихуани. Проте це виявилось фейком. У коментарі 24 каналу у Держлікслужбі спростували достовірність видачі подібної ліцензії.