Легалізація грального бізнесу: скільки грошей чекають у Кабміні
Кабінет міністрів України сподівається, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярди гривень.
Однак про конкреті цифри говорити ще заразно, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 30 вересня.
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Він наголосив, що багато буде залежати від того, який закон ухвалять нардепи. Кабінет Міністрів України схвалив проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні на засіданні 29 вересня.
Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то ми розраховуємо на 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу ми в бюджет отримаємо, але звичайно треба рахувати. Багато буде залежати від того, який закон буде ухвалено,
– пояснив прем'єр.
Законопроєкт передбачає, що азартні ігри будуть можливими виключно на території готелів. Для цього потрібно гральне обладнання з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.
Цей законопроєкт парламентській більшості доручив розробити Володимир Зеленський у межах детінізації економіки.
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