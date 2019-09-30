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      Легалізація грального бізнесу: скільки грошей чекають у Кабміні

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      Уряд очікує до 2,5 мільйона гривень від легалізації грального бізнесу
      Уряд очікує до 2,5 мільйона гривень від легалізації грального бізнесу / president.gov.ua

      Кабінет міністрів України сподівається, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 мільярди гривень.

      Однак про конкреті цифри говорити ще заразно, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 30 вересня.

      Знайте більше: Прийняття закону про легалізацію грального бізнесу дасть поштовх для розвитку туризму, – Євченко

      Він наголосив, що багато буде залежати від того, який закон ухвалять нардепи. Кабінет Міністрів України схвалив проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні на засіданні 29 вересня.

      Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то ми розраховуємо на 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу ми в бюджет отримаємо, але звичайно треба рахувати. Багато буде залежати від того, який закон буде ухвалено,
      – пояснив прем'єр. 

      Законопроєкт передбачає, що азартні ігри  будуть можливими виключно на території готелів. Для цього потрібно гральне обладнання з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

      Цей законопроєкт парламентській більшості доручив розробити Володимир Зеленський у межах детінізації економіки.

      Легалізація грального бізнесу серед інших ініціатив Зеленського: як до цього ставляться українці

      Ринок землі, казино, бурштин
      Як українці ставляться до ініціатив Зеленського / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Азартні ігри Законодавство Кабінет Міністрів України Туристичний бізнес Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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