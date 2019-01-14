Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу

Під час урочистого отримання Томосу вищим керівництвом держави у Стамбулі біля голови Верховної Ради ми побачили знайоме обличчя – Олександра Петровського. Його ж ми бачили у місті Дніпро, коли відбулося перше спільне богослужіння митрополита Епіфанія.

Олександр Петровський – це людина, яку майже всі знають, як дніпровського кримінального авторитета на прізвисько "Нарік". До слова, воно співзвучне з його першим прізвищем Налекрешвілі.

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Особливо добре про "Наріка" знає генпрокурор Юрій Луценко, який досі жодним словом не прокоментував фактичну реабілітацію авторитета. Луценко, коли був міністром внутрішніх справ, вивчав діяльність цієї людини, а після приходу Януковича згадував про нього, коли казав, що криміналітет піднімає голову.

У далекому 2011 році виявили, що у виборчому списку партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка до Дніпропетровської міської ради – у першій п'ятірці – фігурує Аліна Петровська, сестра Олександра Петровського.

Петровський, відомий в певних колах під ім'ям "Нарик", проходив за матеріалами МВС, як лідер злочинного угруповання. Пік активності цієї ОПГ припадав на період 2000-2004 років. У 2005 році він залишив територію України, ряд членів його угруповання були затримані, а саме угруповання було фактично розгромлене, – прокоментував Луценко у "Дзеркалі тижня".

Проте, як додав Луценко, разом з обранням Януковича "відбувається відродження дніпропетровського угруповання "Наріка".



Кримінальний авторитет Олександр Петровський

Зараз цей процес дістався апогею у своєму абсурді. Адже після обрання Порошенка "Нарік" продовжив легалізацію – і тепер отримує Томос та перебуває в епіцентрі новин разом з керівництвом України, але вже, як підприємець, благодійний діяч і фонду "Солідарність".

Про те, що "Нарік" є кримінальним авторитетом, казав не лише Луценко, але і впливовий дніпровський діяч Геннадій Корбан, коли його запитали про вбивство його компаньйона Геннадія Аксельрода. Корбан тоді сказав, що "до цього злочину причетний кримінальний авторитет "Нарік".

Крім того, у публікаціях російської "Новой газети" – опозиційної до Путіна – минулого року вийшла стаття про розподіл сфер впливу між кримінальними колами України, Росії та окупованих територій. Для цього було зібрано сходку "смотрящих" у Ростові, куди приїхали близькі до екс-депутата-регіонала Юрія Іванющенка авторитети на прізвиська "Армен" та "Батура", а Дніпро представляв Сергій Олейнік на прізвисько "Умка".

У "Новій газеті" писали, що "Умку" вважають правою рукою Олександра Петровського, який очолював одне з найвпливовіших бандитських угрупувань у Дніпрі.

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Попри очевидну приналежність "Наріка" до злочинного світу, саме за влади Порошенка відбувається його легалізація. У 2017 році донька Петровського одружується з сином депутата Андрія Павелка, який очолює козирний бюджетний комітет та є головою Федерації футболу України

Тоді ж у 2017 році Порошенко вручає Петровському президентську відзнаку "Хрест Івана Мазепи". І тоді ж у 2017 році міністр оборони Полторак вручає "Наріку" нагородну зброю.



Указ президента України Петра Порошенка

На "5 каналі", який належить президенту, виходить документальний фільм про те, що Дніпропетровськ під час "Русской весни" у 2014 році врятував не Ігор Коломойський, а саме "Нарік" – на екрані ми бачимо сцени з ресторану "Ікра", де збиралися спортсмени, криміналітет та церковні діячі, щоб утворити там штаб з координації спільних дій.

Цікаво, що у Стамбулі поряд з "Наріком" стоїть ще одна людина, не чужа для кримінального світу – Богдан Гулямов, керівник баскетбольного клубу "Будівельник". Він здійснив ще більш карколомні зміни свого статусу, ніж "Нарік" – і став тепер авторитетом, але не кримінального світу, а церковного. Гулямову було присвоєно ранг протиєрея та призначено настоятелем храму в селі Романків Київської області, який було ним же збудовано.



Богдан Гулямов та Віталій Кличко

Фактично, за сприяння Порошенка та за допомогою церкви зараз відбувається легалізація людей, яких представники нинішньої же влади називали лідерами організованої злочинності в Дніпрі.

Цікаво, що раніше "Нарік" та Гулямов були наближені до лютого ворога чинного президента Ігоря Коломойського, який спирався на силову підтримку "Наріка", але зараз дніпровські авторитети роблять ставку на чинного президента. І не варто виключати, що це лише початок – згодом Петровський може взагалі балотуватися до Верховної Ради та відігравати ключову роль на виборах мера Дніпра.

І найабсурдніше – коли з'явилися перші фото "Наріка" під час отримання Томосу, то на його захист найактивніше встали так звані "порохоботи" – найвідданіші прихильники Порошенка в інтернеті. Чому це відбувається? Бо Порошенку потрібна опора в Дніпрі. Область контролюється кланами: місто – Коломойським, а область, зокрема, Кривий Ріг – Вілкулом. Чинному президенту потрібна точка опори у місті, і він знайшов її в особі кримінальних авторитетів.

На жаль, так сталося не лише у Дніпрі. Наприклад, в Одесі чинний президент робить ставку на Геннадія Труханова, який вважається близьким до кримінального авторитета Ангерта на прізвисько "Ангел".

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Зрощення влади Порошенка з фігурантами кримінальних хронік – це вирок нинішній владі, яка настільки не впевнена у своїх силах, що змушена йти на такі сумнівні альянси. А тому на наступних виборах президента ми не маємо права на помилку.