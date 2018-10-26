Легалізація легких наркотиків: у Києві знову пройде Конопляний марш

27 жовтня в столиці пройде Конопляний марш. Прихильники легалізації легких наркотиків в Україні нагадають уряду про свою вимогу.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

Детальніше про подію читайте у публікації: Конопля проти маку: чи відбудеться в Україні легалайз?

Як зазначає журналіст, найбільша проблема українських споживачів канабісу полягає у тому, що за марихуану (навіть придбану виключно для власного споживання) можна сісти в тюрму. Хоча вже у значній кількості країн людина, в якої знайдуть 3-5 грамів канабісу, звільняється від будь-якої відповідальності. Наша держава в цьому питанні все ще демонструє консерватизм, на чому й наголошують учасники Конопляного маршу.

В Україні людина, маючи для власного споживання невелику кількість канабісу та зберігаючи її без мети збуту, може бути позбавлена волі строком на 3 роки. І боротьбою з такими неважкими правопорушеннями сьогодні переважно і зайнята національна поліція України. Не збут наркотиків є пріоритетом поліції, а споживачі, не пов'язані з наркоторгівлею,

– каже спікер акції Тетяна Кузьменко.

Краще б, додає вона, правоохоронці розслідували незаконний обіг наркотиків та інші важкі злочини, а влада – звернула увагу на медичні властивості марихуани.

В Україні намагалися узаконити легкі наркотики, проте ці спроби були безуспішними, зауважує автор матеріалу.

Нагадаємо, в Канаді набув чинності закон, який легалізує марихуану, що зробило її другою країною світу після Уругваю і першою країною "Великої сімки", де можна вільно продавати і купувати марихуану в рекреаційних цілях.