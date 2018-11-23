Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти

Президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав закон про розмитнення вживаних автівок. Всі податки, які повинні сплатити власники "євроблях", підуть до Пенсійного фонду. Кого з євробляхерів це не влаштовує та чому – розбирались журналісти 24 каналу.

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Хто такі євробляхери?

Це – учасники руху, започаткованого всеукраїнською громадською організацією "Авто Євро Сила". Саму організацію зареєстрували у вересні 2016 року. Нині вона має представництва у більшості областей України.

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Самі про себе вони заявляють, що домагаються закону, який забезпечить власникам автомобілів з реєстрацією у європейських країнах доступне розмитнення, а також займаються роботою з підвищення правової обізнаності водіїв та автовласників.

Хто очолює рух євробляхерів?

Керівник організації – Олег Ярошевич.

Крім нього, серед засновників ГО – Олександр Зелінський, Михайло Соловйов, Олександр Чернявський, Андрій Щербина.

Що про них відомо?

Чимало, але не про всіх. У відкритому доступі практично немає інформації про діяльність поза "Авто Євро Силою" Михайла Соловйова, Олександра Чернявського та Олександра Зелінського.

Олег Ярошевич – найбільш розкручений представник руху "євробляхерів". Саме він спалив свій Land Rover, після того як Верховна Рада ухвалила закон про доступне розмитнення без поправок, внесення яких вимагали "євробляхери".

Має вищу економічну освіту. Був помічником народного депутата Наталії Веселової, яка, до речі, голосувала за прийняття законопроектів №8487 і 8488, проти яких так активно протестував Ярошевич. Зв’язатись із Веселовою, аби зрозуміти, у який моменти їхні погляди на автівки із єврономерами розійшлись, журналістам 24 каналу так і не вдалось.

Особиста сторінка Ярошевича у соцмережах заповнена інформацією про діяльність "Авто Євро Сили". До моменту створення цієї організації ніщо у профайлі не вказувало на те, що Ярошевича може цікавити будь-яка громадська діяльність. Однак інформацію про те, що він може допомогти придбати авто з Європи, там знайти можна.

Андрій Щербина, на відміну від колеги-євробляхера, досвід роботи у громадських організаціях уже мав. Активісти популярного у 2013 році руху "Дорожній контроль" кажуть, що саме Щербина ще до Євромайдану створив клон цієї організації – "Дорожній контроль Україна" (ДКУ) – та спрямував свою діяльність на дискредитацію справжніх активістів, які тоді протистояли свавіллю ДАІ на дорогах.

За словами лідера оригінального "Дорожнього контролю" Ростислава Шапошникова, Щербина та його організація активно співпрацювали із колишнім заступником начальника столичного ДАІ Ігорем Опанасенко, який займався переслідуванням "ДК" і "Автомайдану". Після зміни керівництва МВС представники "ДКУ" під керівництвом Щербини активно залучались до різних комісій та громадських рад при МВС. У 2015 році прес-служба МВС навіть опублікувала подяку "ДКУ" Авакову за плідну співпрацю.

Дані системи YouControl дійсно підтверджують, що саме Щербина був засновником "ДКУ". І в архіві на сайті МВС дійсно є подяка цієї організації голові МВС Авакову.

Скрін публікації з архівної версії сайту МВС

Що їх об’єднує?

Переживання за важку долю власників євроблях. І бізнес.

Дані системи YouControl показують, що Щербина та Ярошевич у різні часи мали різні власні справи. У тому числі – пов’язані із автомобільним ринком.

Крім того, Щербина та Чернявський, незадовго після того, як вони створили організацією "Авто Євро Сила", зареєстрували ще одну компанію. Уже – прибуткову. Називається вона ТОВ "Метомгруп", співзасновником тут виступив також зареєстрований на території окупованого Луганську Олег Саприкін.

Схема зв'язків співзасновників ГО "Авто Євро Сила", за даними системи YouControl

Ця компанія спеціалізується на оптовій торгівлі металами і спеціалізується доволі успішно, як для початківців. Менше ніж за два роки свого існування, як каже система державних закупівель ProZorro, у 2017 році "Метомгруп" почала із тендерів на поставки колючого дроту комунальним підприємствам, і заробила 66 тисяч гривень. А вже у 2018 – організувала поставку металопродукції на ДП "Антонов", отримавши трохи більше 6,2 мільйона гривень.

Чого вони домагаються?

Згідно із офіційним сайтом, на початку діяльності список вимог у них був цілком справедливий – за все хороше (тобто – автівки) і проти всього поганого (тобто – податків).

Вони вимагали скасування акцизів; скасування заборони на митне оформлення машин, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-5" та нижче; єдиних справедливих правил розмитнення з доступними ставками для кожного українця; та єдиний закон, що впорядкує ввезення машин та діятиме "для всіх" і "на постійній основі".

Після того як парламентом були прийняті закони про "євробляхи", з конкретних претензій лишилось лише скасування коефіцієнту віку у розрахунку вартості акцизу на автівки. І загальна вимога скасувати дію цих документів.

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Чи реально було це зробити? Цілком. Тільки не зовсім логічно. Бо поки виходить, що громадські активісти вимагали ветувати зниження податків, не пропонуючи жодних альтернатив.

У шість разів зменшили податки. Плюс – анулювали заборону на ввезення автомобілів класом нижче "євро-5". Все це – вигідно для простих українців, які хочуть придбати авто. Для мене дивно, коли люди у відповідь на цей закон кажуть: "Ми проти! Ми хочемо, щоб президент ветував цей закон!". Що це означає? Якщо президент накладе вето на цей закон, податки назад піднімуться в 38 разів і знову буде введена заборона на ввезення будь-яких автомобілів, крім класу "євро-5",

– пояснив у коментарі 24 каналу генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.

За його словами, якщо влада задовольнила би вимоги мітингувальників і дійсно скасувала прийняті закони, це означало би, що ще мінімум рік – до прийняття наступного закону – українці завозили автомобілі з величезними митами. Що може піти на користь лише тим, хто побудував свій бізнес на поставках "євроблях" українцям. Бо у такому разі всі кошти, які українці платитимуть за завезення автівок, йтимуть повз бюджет у кишені "бляхобізнесменів", які навчились заробляти на схемах ввезення.

Чого саме вони вимагають після підписання президентом законів про "євробляхи" – досі точно не зрозуміло.

Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео