"Леганес" Луніна та Кравця у меншості обіграв на виїзді "Райо Вальєкано": відео
У чемпіонаті Іспанії відбувся матч за участі "Леганеса", у якому виступають два гравці збірної України – воротар Андрій Лунін та захисник Василь Кравець. Їх команда гостювала у "Райо Вальєкано". І перемогла у меншості.
Райо Вальєкано – Леганес 1:2
Голи: А. Гарсія, 83 – Брейтвейт 36, Ен-Несірі, 85
Вилучення: Ньйом, 58 (Леганес)
Ще у першому таймі "Леганес" вийшов вперед зусиллям Брейтвейт. Нападник головою переправив м’яч за лінію воріт після подачі з кутового.
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Найбільше подій у матчі відбулися у другому таймі. Спочатку Ньйом залишив "Леганес" у меншості – гравець жорстко заїхав по ногах супернику, за що і отримав пряму червону картку.
Чисельною перевагою "Райо Вальєкано" скористався наприкінці матчу, коли Альваро Гарсія зрівняв рахунок. Та вже за дві хвилини "Леганес" знову був попереду – гол на рахунку Ен-Несірі.
Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Леганес
Щодо українців, то Лунін потрапив у заявку на матч, але на поле так і не вийшов. Кравець теж участі в матчі не приймав.
Завдяки цій перемозі "Леганес" піднявся на 13 місце у чемпіонаті Іспанії.