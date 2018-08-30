"Леганес" представив Андрія Луніна, якого орендував у "Реала"

Він не зумів зачепитись у "Реалі" і змушений шукати щастя під сонцем у складі аутсайдера Прімери. Та як би не склалась кар’єра Андрія Луніна, 19-річного голкіпера уже встигли полюбити в Іспанії.

Під час презентації у "Реалі" українець не побоявся сказати кілька слів чужою для себе мовою. Висловив повагу і журналістам у "Леганесі".

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У новій команді, де виступатиме впродовж року в оренді, Лунін отримав 29-й номер. Вочевидь, основним у рамці українця наразі не бачать. Але Андрій черговий виклик приймає як і належить професіоналу.

У мене є можливість тут грати і конкурувати,

– сказав голкіпер "Леганеса".

А боротись за статус номера один у "Леганесі" доведеться зокрема і з Іваном Куеларом, який, до слова, у двох стартових турах пропустив аж чотири голи. Наступний поєдинок команда "Луніна" проведе у суботу, 1 вересня, проти "Реала", проти якого українець, згідно із умовами угоди, грати не може.