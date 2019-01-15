"Леганес" яскраво представив гравця збірної України: фото та відео

Український захисник Василь Кравець був представлений у вівторок, 15 січня, в прес-залі спортивного комплексу "Леганесу", в якості гравця іспанського клубу.

Контракт з футболістом підписано на чотири з половиною роки, з можливістю продовження ще на рік.

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Василь Кравець перейшов у "Леганес"

Я щасливий, я вже помітив, що "Леганес" – це сім'я, всі дуже близькі. Виступи за цей клуб зроблять мене сильнішим і професійнішим,

– сказав Кравець.

Також головний тренер "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно прокоментував перехід Кравця в команду. За словами наставника, він сподівається задіяти українця в якості гравця основи.

Кравець провів тренування і відчуває себе добре. Завтра ми визначимося зі складом (на матч з "Реалом") і він той гравець, на якого ми розраховуємо,

– цитує Пеллегріно Marca.

Дивіться відео представлення Василя Кравця у Леганесі

Нагадаємо, що за "Леганес" виступає ще один гравець збірної України – воротар Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", перебуває в оренді в команді.

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