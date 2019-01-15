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      "Леганес" яскраво представив гравця збірної України: фото та відео

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      "Леганес" представив Василя Кравця
      "Леганес" представив Василя Кравця / ФК "Леганес"

      Український захисник Василь Кравець був представлений у вівторок, 15 січня, в прес-залі спортивного комплексу "Леганесу", в якості гравця іспанського клубу.

      Контракт з футболістом підписано на чотири з половиною роки, з можливістю продовження ще на рік.

      Читайте також: "Леганес" офіційно оголосив про підписання гравця збірної України


      Василь Кравець перейшов у "Леганес"

      Я щасливий, я вже помітив, що "Леганес" – це сім'я, всі дуже близькі. Виступи за цей клуб зроблять мене сильнішим і професійнішим,
      – сказав Кравець.

      Також головний тренер "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно прокоментував перехід Кравця в команду. За словами наставника, він сподівається задіяти українця в якості гравця основи.

      Кравець провів тренування і відчуває себе добре. Завтра ми визначимося зі складом (на матч з "Реалом") і він той гравець, на якого ми розраховуємо,
      – цитує Пеллегріно Marca.

      Дивіться відео представлення Василя Кравця у Леганесі

      Нагадаємо, що за "Леганес" виступає ще один гравець збірної України – воротар Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", перебуває в оренді в команді.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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