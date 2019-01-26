Легенда "Карпат" офіційно перейшов у найгіршу команду Угорщини

Український футболіст Олег Голодюк перейшов у клуб чемпіонату Угорщини "Галадаш" з міста Сомбатгей. Гравець уклав угоду на правах вільного агента.

Контракт підписаний до кінця сезону, однак у нього включена опція продовження ще на один рік, повідомляє офіційний сайт нової команди українця.

Читайте також: "Карпати" можуть заробити солідну суму на трансфері лідера команди

31-річний півзахисник перебував на перегляді в клубі, провівши за угорців спаринг проти казахстанського "Окжетпесу".

У складі нової команди Голодюка виступає інший українець – Юрій Габовда. Він перейшов у "Галадаш" влітку минулого року.

Наразі "Галадаш" посідає останнє місце в чемпіонаті Угорщини. У 18 матчах клуб здобув тільки 2 перемоги та тричі зіграв унічию.

У нинішньому сезоні 31-річний Голодюк зіграв за "Карпати" всього 5 матчів в чемпіонаті України. Загалом легенда "левів" провів за львівський клуб 222 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.

Цієї зими "Карпати" покине лідер команди – Мар'ян Швед. У його послугах зацікавлений шотландський "Селтік" і новий тренер львів'ян Фабрі Гонсалес підтвердив перехід українця. Вже покинув лави "левів" 20-річний Орест Лебеденко, який став гравцем іспанського клубу "Луго".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram