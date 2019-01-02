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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Легенда "Карпат" виступатиме в другій лізі Кіпру

      244 Читать новость на русском
      Худоб'як вирішив продовжити футбольну кар'єру на Кіпрі
      Худоб'як вирішив продовжити футбольну кар'єру на Кіпрі / campeones.ua

      Український хавбек Ігор Худоб'як вирішив продовжити футбольну кар'єру на Кіпрі. Футболіст виступатиме в другій лізі Кіпру за команду "Етнікос".

      Про те, що 33-річний Худоб'як вирішив переїхати на Кіпр повідомляє Goal.com.cy.

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      "Етнікос", який виступає у другому за силою дивізіоні Кіпру, перебуває на другому місці в турнірній таблиці.

      Відзначимо, що попереднім місцем роботи українця був клуб із Казахстану – "Акжайик". Раніше Худоб'як також виступав за львівські "Карпати" й російський "Ростов".

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      Теги: Спорт Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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