Легенда "Карпат" виступатиме в другій лізі Кіпру
Український хавбек Ігор Худоб'як вирішив продовжити футбольну кар'єру на Кіпрі. Футболіст виступатиме в другій лізі Кіпру за команду "Етнікос".
Про те, що 33-річний Худоб'як вирішив переїхати на Кіпр повідомляє Goal.com.cy.
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"Етнікос", який виступає у другому за силою дивізіоні Кіпру, перебуває на другому місці в турнірній таблиці.
Відзначимо, що попереднім місцем роботи українця був клуб із Казахстану – "Акжайик". Раніше Худоб'як також виступав за львівські "Карпати" й російський "Ростов".
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Джерело: 24 Канал
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