Легенда світового тенісу Серена Вільямс зіграла перший матч після народження дитини

Королева повернулася на корт: Серена Вільямс зіграла перший поєдинок після декретної відпустки.

Екс-перша ракетка планети зустрілася з латвійкою Єлєною Остапєнко на виставковому турнірі в Абу-Дабі. У стартовому сеті американка згадувала, як поводитися на корті та багато помилялася. Остапенко цим скористалася і забрала партію з рахунком 6:2.

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Згодом Серена продемонструвала, що всіх своїх вмінь вона ще не розгубила. Вільямс впевнено діяла та виграла другий сет – 6:3. У скороченій вирішальній партії, щоправда, американка тріумфувати не змогла. Тенісний матч закінчився з рахунком 10:5 на користь Остапенко.

Першим офіційним турніром для Серени Вільямс стане Australian Open.

Нагадаємо, що тенісистка Серена Вільямс відсвяткувала весілля із засновником сайту Reddit Алексісом Оганяном 16 листопада у Новому Орлеані. Церемонія відбулась в стилі улюбленої казки спортсменки "Красуня і чудовисько". 1 вересня 2017 року Серена Вільямс народила первістка – доньку Олімпію.