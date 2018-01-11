Легендарна модель Кейт Мосс знялася разом із Джіджі Хадід: фото з бекстейджу

43-річна Кейт Мосс і 22-річна Джіджі Хадід знялися в новій рекламній кампанії останньої колекції взуття бренду Stuart Weitzman від американського дизайнера Стюарта Вайцмана.

Кейт Мосс була зіркою модельного світу в 90-ті роки, а Джіджі – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності. Таким чином дизайнер хотів показати, що взуття Stuart Weitzman підходить абсолютно для всіх вікових категорій.

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Зйомка за участю двох красунь просто зобов'язана бути видовищною і ефектною. Поки що Джіджі Хадід в своєму Instagram опублікувала лише кілька фотографій з бекстейджу.

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 10 Січ 2018 р. о 6:38 PST

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 10 Січ 2018 р. о 6:37 PST