Легендарна українська біатлоністка надумала завершити кар’єру

Про можливе завершення кар’єри, через затяжну хворобу, заявила лідер жіночої команди України з біатлону Юлія Джима.

Про це повідомляє XSport.

"Швидше за все, це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі. В кінці сезону форми як такої не було. Після хвороби важко за тиждень набрати форму, це взагалі нереально", – сказала вона.

Читайте також: Біатлон: українка Джима стала п’ятою у жіночому персьюті етапу Кубка світу

За словами Джими, їй шкода, що в цьому році не вдалося вийти на пік форми і відчути легкість.

Але цьому була причина – хвороба, яка надовго затягнулася. Вона взагалі несподівано прийшла, та й не вчасно. Найголовніший старт сезону для мене виявився провальним, тому що на той час я не змогла знайти потрібні кондиції,

– додала спортсменка.