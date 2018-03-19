Легендарна українська біатлоністка надумала завершити кар’єру
Про можливе завершення кар’єри, через затяжну хворобу, заявила лідер жіночої команди України з біатлону Юлія Джима.
Про це повідомляє XSport.
"Швидше за все, це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі. В кінці сезону форми як такої не було. Після хвороби важко за тиждень набрати форму, це взагалі нереально", – сказала вона.
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За словами Джими, їй шкода, що в цьому році не вдалося вийти на пік форми і відчути легкість.
Але цьому була причина – хвороба, яка надовго затягнулася. Вона взагалі несподівано прийшла, та й не вчасно. Найголовніший старт сезону для мене виявився провальним, тому що на той час я не змогла знайти потрібні кондиції,
– додала спортсменка.