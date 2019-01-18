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      Легендарна Вільямс розповіла, як готується до гри з українською сенсацією Ястремською

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      Серена Вільямс розповіла, як готується до гри з українкою Ястремською
      Серена Вільямс розповіла, як готується до гри з українкою Ястремською / twitter.com

      23-разова переможниця турнірів "Великого шолома" американка Серена Вільямс прокоментувала майбутню зустріч з українкою Даяною Ястремською в третьому колі Australian Open.

      37-річна американка, яка на 19 років старша від українки, заявила, що сприйме Ястремську серйозно.

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      "Я думаю: "Боже, Серена, ти все ще граєш, серйозно? Це робота Патріка, він розповість мені більше про неї. Я просто вийду на корт і сприйму її надзвичайно серйозно. Вона змогла вийти до третього кола. Ястремська тут, щоб перемагати", – цитує Вільямс офіційний сайт змагань у Мельбурні.

      Матч між Сереною Вільямс і Даяною Ястремською відбудеться 19 січня.

      Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла у третє коло Australian Open. 18-літня українка у трьох сетах перемогла Карлу Суарес Наварро, яка є 23-ою ракеткою світу.

      Теги: Спорт Australian Open Даяна Ястремська Серена Вільямс Теніс
      Джерело: 24 Канал
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