Легендарна Вільямс розповіла, як готується до гри з українською сенсацією Ястремською

23-разова переможниця турнірів "Великого шолома" американка Серена Вільямс прокоментувала майбутню зустріч з українкою Даяною Ястремською в третьому колі Australian Open.

37-річна американка, яка на 19 років старша від українки, заявила, що сприйме Ястремську серйозно.

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"Я думаю: "Боже, Серена, ти все ще граєш, серйозно? Це робота Патріка, він розповість мені більше про неї. Я просто вийду на корт і сприйму її надзвичайно серйозно. Вона змогла вийти до третього кола. Ястремська тут, щоб перемагати", – цитує Вільямс офіційний сайт змагань у Мельбурні.

Матч між Сереною Вільямс і Даяною Ястремською відбудеться 19 січня.

Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла у третє коло Australian Open. 18-літня українка у трьох сетах перемогла Карлу Суарес Наварро, яка є 23-ою ракеткою світу.