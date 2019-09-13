Легендарне свято музики та благородного смаку: ТМ KOKTEBEL запрошує на фестиваль Odessa JazzFest

Наприкінці вересня Одеса вже традиційно перетворюється на місце вишуканого джазу, яскравих емоцій та витонченого смаку.

Цього року за підтримки бренду KOKTEBEL з 20 по 22 вересня відбудеться 19-й Міжнародний фестиваль Odessa JazzFest, на якому будуть представлені легенди світового джазу та знакові українські гурти.

Що таке Odessa JazzFest?

Фестиваль в Одесі – це завжди поєднання традицій світової джазової культури та водночас сміливих імпровізацій. Вперше фестиваль джазу в Одесі відбувся у 2001 році та тоді музична подія отримала назву "Джаз-карнавал в Одесі". Головною метою фестивалю організатори називають стимулювання відродження одеської джазової школи та повернення українського джазу в загальносвітовий контекст.

Чому KOKTEBEL?

Бренд KOKTEBEL вже багато років міцно асоціюється з джазом та розвитком естетичного смаку, поєднуючи сучасні стандарти якості та традиції виробництва з 1879 року. Саме тому український виробник став партнером дійсно легендарного Odessa JazzFest, а благородний смак і витончений аромат традиційних коньяків ідеально доповнять неповторність джазової музики. Якість коньяків KOKTEBEL постійно відзначається найвищими нагородами на міжнародних дегустаційних конкурсах, і в цьому зможуть переконатися гості фестивалю, для яких буде проведено спеціальну дегустацію благородних напоїв. Хочеш відвідати Odessa JazzFest – заходь на сторінку KOKTEBEL.

Хто виступатиме?

Відкриває концерт замішаний на блискучій віртуозності коктейль з джазу, фанку та електроніки від польсько-литовського проєкту Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band.

Музичні "гурмани" безсумнівно оцінять Anatolian Blues, що відомий поєднаннями американських джазових традицій з пряними турецькими мелодіями.

Композиціями в жанрі symphonic rock радуватимуть львів’яни Rockoko. Легких ноток smooth-джазу додадуть відомий піаніст Олексій Петухов та джазова виконавиця Анна Ткач.

Серед запрошених зірок й австрійське тріо Mario Rom's Interzone, яке посідає помітне місце в авангарді сучасного європейського джазу. Неповторним етно-джазом вражатиме Trio Ivoire та ще багато талановитих та відомих виконавців.

Традиційними для Odessa JazzFest стали й виступи одеситів, які досягли успіхів у світі. Цьогоріч в цій ролі виступатиме блюзмен Олександр Раков, який підготував для гостей фестивалю програму на основі знаменитих Бі Бі Кінга, Отіса Раша та Роберта Джонсона. Завершатиме фестиваль джем-сейшн за участі хедлайнерів.

Більше інформації про Міжнародний 19-й фестиваль Odessa JazzFest дивіться на офіційному сайті.