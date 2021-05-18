Легендарні французькі актори у Києві: чим запам’ятався приїзд Депардьє та Рішара

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" цього року святкує своє 50-річчя.

В рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала компанія Метінвест до свого 15-річчя, художній керівник Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі розповів про те, як до Києва приїжджали легендарні французькі актори.

"Відправили тоді факсом, ще імейлів не було, запрошення кільком зіркам. І тут, раптом, отримуємо: "Я дуже зацікавлений приїхати, П'єр Рішар". Коли він приїхав, в кінотеатрі "Україна" демонстрували фільм за його участі. Народ стояв до пасажу, до Хрещатика. Люди приходили й приходили. Він пройшовся Андріївським узвозом, люди надарували йому багато всього, і він мішок якихось подарунків приніс", – розповів Халпахчі.

Також він поділився історією про іншого відомого французького актора, який відвідав кінофестиваль, – Жерара Депардьє, рівень майстерності якого вразив київську публіку.

"І ось, коли Депардьє був ведучим на сцені, в залі іноді трохи дивувалися, чому він вибігає весь час за лаштунки. А за лаштунками йому наливали віскі. Але це теж рівень майстерності: скільки б не випив, а на сцені все відбувається дуже добре", – сказав Халпахчі.

Цього року Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" святкує своє 50-річчя.

Весь випуск "Робимо українське", присвячений Київському міжнародному кінофестивалю "Молодість" можна переглянути на сторінці проєкту.

У рамках проєкту Метінвесту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для країни, роблячи її відомою в усьому світі.